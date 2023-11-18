Ярослав Амосов потерпел первое поражение в карьере. Он шёл на серии из 27 побед

В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сошлись непобеждённый чемпион в полусредней весовой категории украинец Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон. Поединок завершился победой Джексона нокаутом в третьем раунде.

Для украинского бойца это поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого поединка Ярослав выиграл все 27 боёв, в которых принимал участие. 30-летний спортсмен в предыдущем бою одолел Логана Сторли единогласным решением судей. Поединок прошёл в феврале нынешнего года. Свой первый поединок Амосов провёл в июне 2012 года против Виталия Майстренко, которого одолел техническим нокаутом.

Напомним, после сегодняшнего боя Джейсон Джексон стал новым чемпионом Bellator полусреднего веса.