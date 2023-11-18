Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ярослав Амосов потерпел первое поражение в карьере. Он шёл на серии из 27 побед

Ярослав Амосов потерпел первое поражение в карьере. Он шёл на серии из 27 побед
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сошлись непобеждённый чемпион в полусредней весовой категории украинец Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон. Поединок завершился победой Джексона нокаутом в третьем раунде.

Для украинского бойца это поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого поединка Ярослав выиграл все 27 боёв, в которых принимал участие. 30-летний спортсмен в предыдущем бою одолел Логана Сторли единогласным решением судей. Поединок прошёл в феврале нынешнего года. Свой первый поединок Амосов провёл в июне 2012 года против Виталия Майстренко, которого одолел техническим нокаутом.

Напомним, после сегодняшнего боя Джейсон Джексон стал новым чемпионом Bellator полусреднего веса.

Материалы по теме
Bellator 301: Шаблий — в финале Гран-при, Петтис и Амосов утратили чемпионские пояса
Live
Bellator 301: Шаблий — в финале Гран-при, Петтис и Амосов утратили чемпионские пояса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android