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Владимир Минеев — Иван Штырков: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Владимир Минеев — Иван Штырков: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
«ЧЕМПИОНАТ» / РИА НОВОСТИ
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18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера, который пройдёт по правилам кикбоксинга в формате «три раунда по три минуты», сойдутся Владимир Минеев и Иван Штырков.

Минеев провёл свой последний бой 16 сентября в Элисте. Его соперником стал экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело завершилось уверенной победой россиянина. А Иван Штырков последний поединок по правилам бокса проиграл. 26 августа на Hardcore Boxing он уступил Константину Ерохину за 70 секунд.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ».

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков. Начало — около 23:00 мск.

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