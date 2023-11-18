Шон О'Мэлли заявил, что сильнее всех его побил «маленький русский»

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли рассказал о сопернике, который ударил его сильнее всего в его карьере.

«Я думаю, сильнее всех меня побил Пётр Ян, этот маленький русский, с которым я дрался в Абу-Даби в октябре прошлого года. У меня не осталось слишком большого количества ярких воспоминаний о том поединке, потому что я был настолько сконцентрирован, что не думал ни о чём. Но я помню, как пропустил от Петра удар левой рукой. Это был самый сильный удар, который мне наносили», — рассказал О'Мэлли в подкасте Breakfast Club.

Напомним, поединок Яна и О’Мэлли состоялся в октябре 2022 года на турнире UFC 280 и завершился победой американца раздельным судейским решением.