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Деонтей Уайлдер сказал, как закончится его бой с Паркером

Деонтей Уайлдер сказал, как закончится его бой с Паркером
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался о предстоящем поединке с новозеландцем Джозефом Паркером (33-3, 23 KO), который состоится в рамках масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии.

«Вы знаете, как закончится бой. Будет нокаут. Я настроен на три-четыре раунда. Хотя никогда не знаешь наверняка. Посмотрим, как всё пройдёт. На что бы я ни рассчитывал, я не буду торопить события. Я просто буду делать то, что у меня получается лучше всего», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Уайлдер не выступал с октября 2022 года, когда нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, вернувшись после досрочного поражения в третьем бою с британцем Тайсоном Фьюри.

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