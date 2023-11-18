Усик: если бы Фьюри на глаза не попадался, я бы о нём и не думал

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) высказался о предстоящем мегафайте с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Потому что у меня впереди невероятно тяжёлая подготовка. И я должен выдержать все заплывы, пробежки, все вещи, которые я должен сделать. И если бы он мне на глаза не попадался, я бы о нём и не думал», — сказал Усик в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Примечательно, что абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе определится впервые с 1999 года.

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