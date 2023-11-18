Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: если бы Фьюри на глаза не попадался, я бы о нём и не думал

Усик: если бы Фьюри на глаза не попадался, я бы о нём и не думал
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) высказался о предстоящем мегафайте с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Потому что у меня впереди невероятно тяжёлая подготовка. И я должен выдержать все заплывы, пробежки, все вещи, которые я должен сделать. И если бы он мне на глаза не попадался, я бы о нём и не думал», — сказал Усик в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Примечательно, что абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе определится впервые с 1999 года.

Материалы по теме
Фото
Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри анонсирован официально

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри

Материалы по теме
Историческому бою – быть! Фьюри и Усик согласовали дату самого ожидаемого поединка
Историческому бою – быть! Фьюри и Усик согласовали дату самого ожидаемого поединка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android