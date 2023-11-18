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Дауд Стхански проиграл нокаутом Мясникову на RCC Hard 4

Дауд Стхански проиграл нокаутом Мясникову на RCC Hard 4
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В Екатеринбурге завершился бойцовский турнир RCC Hard 4. В главном событии вечера встретились опытный кулачник Дауд «Стхански» Кельбиханов и звезда лиги RCC Hard Валерий Мясников.

Стхански активно начал бой и едва не отправил Мясникова в нокдаун на первых секундах, нанеся серьёзную сечку, на что последний ответил тяжёлым ударом по корпусу, пробив соперника, упавшего на пол и не сумевшего продолжить поединок до окончания отсчёта рефери.

Результат поединка: победа Валерия Мясникова нокаутом в первом раунде.

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