Дауд Стхански проиграл нокаутом Мясникову на RCC Hard 4

В Екатеринбурге завершился бойцовский турнир RCC Hard 4. В главном событии вечера встретились опытный кулачник Дауд «Стхански» Кельбиханов и звезда лиги RCC Hard Валерий Мясников.

Стхански активно начал бой и едва не отправил Мясникова в нокдаун на первых секундах, нанеся серьёзную сечку, на что последний ответил тяжёлым ударом по корпусу, пробив соперника, упавшего на пол и не сумевшего продолжить поединок до окончания отсчёта рефери.

Результат поединка: победа Валерия Мясникова нокаутом в первом раунде.