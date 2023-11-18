Загорский высказался о выборе арены для проведения боя Минеев — Штырков

Известный российский ринг-анонсер Александр Загорский высказался об организации кикбоксёрского поединка между именитыми отечественными бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, который состоится сегодня, 18 ноября.

«На «RED ARENA» проходили такие эпичные битвы, как Исмаилов — Минеев. Здесь проходит много турниров и по профессиональному боксу, и по смешанным единоборствам. В данном случае, по кикбоксингу. Это популярная арена, популярное место. Здесь самое большое казино в Сочи, и люди, приезжающие отдохнуть, с удовольствием идут развлечь себя зрелищем», — сказал Загорский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.