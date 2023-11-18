Загорский: вывеска Минеев — Штырков затмит турниры Bellator и UFC

Известный российский ринг-анонсер Александр Загорский считает, что предстоящий кикбоксёрский поединок между именитыми отечественными бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым сможет привлечь больше внимания, чем ближайшие турниры промоушенов Bellator и UFC.

«Для российских зрителей вывеска Минеев — Штырков точно затмит турниры Bellator и UFC, проходящие на этой неделе. Сегодня в UFC вообще нет россиян, насколько мне известно.

Вчера в Bellator я был рад за Шаблия, который вышел в финал и претендует на $ 1 млн. Ну а Штырков — Минеев, кого ни спросишь, они знают, что это интересно», — сказал Загорский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.