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Загорский: вывеска Минеев — Штырков затмит турниры Bellator и UFC

Загорский: вывеска Минеев — Штырков затмит турниры Bellator и UFC
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Известный российский ринг-анонсер Александр Загорский считает, что предстоящий кикбоксёрский поединок между именитыми отечественными бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым сможет привлечь больше внимания, чем ближайшие турниры промоушенов Bellator и UFC.

«Для российских зрителей вывеска Минеев — Штырков точно затмит турниры Bellator и UFC, проходящие на этой неделе. Сегодня в UFC вообще нет россиян, насколько мне известно.

Вчера в Bellator я был рад за Шаблия, который вышел в финал и претендует на $ 1 млн. Ну а Штырков — Минеев, кого ни спросишь, они знают, что это интересно», — сказал Загорский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

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