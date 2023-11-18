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Гаджиев: есть ощущение, что Минееву не будет так легко, как многие говорят

Гаджиев: есть ощущение, что Минееву не будет так легко, как многие говорят
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего кикбоксёрского поединка между именитыми отечественными бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, который состоится сегодня, 18 ноября, в Сочи.

«Это тот редкий случай, когда удалось свести двух топов. Обычно, сами знаете, главный герой один, а тут целых два. Что из этого выйдет, посмотрим. Первая серия сегодня. И у меня есть ощущение, что для Володи не будет всё так легко, как многие говорят. Я в предвкушении второго боя, на самом деле, а там, глядишь, и трилогия», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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