Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев: Сочи — место силы Минеева, но Штырков — не пальцем деланный

Гаджиев: Сочи — место силы Минеева, но Штырков — не пальцем деланный
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец смешанного стиля Иван Штырков сможет навязать конкуренцию в кикбоксёрском поединке с именитым соотечественником Владимиром Минеевым, который состоится сегодня, 18 ноября, в Сочи.

«В определённом смысле эта арена для Минеева является местом силы. Действительно, есть история большой победы здесь. Это точно мотивация для него, а это важно. Но Иван тоже не пальцем деланный, много где дрался. Может, и для него это место силы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android