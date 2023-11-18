Гаджиев: Сочи — место силы Минеева, но Штырков — не пальцем деланный

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец смешанного стиля Иван Штырков сможет навязать конкуренцию в кикбоксёрском поединке с именитым соотечественником Владимиром Минеевым, который состоится сегодня, 18 ноября, в Сочи.

«В определённом смысле эта арена для Минеева является местом силы. Действительно, есть история большой победы здесь. Это точно мотивация для него, а это важно. Но Иван тоже не пальцем деланный, много где дрался. Может, и для него это место силы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.