Гаджиев: Сочи — место силы Минеева, но Штырков — не пальцем деланный
Поделиться
Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что боец смешанного стиля Иван Штырков сможет навязать конкуренцию в кикбоксёрском поединке с именитым соотечественником Владимиром Минеевым, который состоится сегодня, 18 ноября, в Сочи.
«В определённом смысле эта арена для Минеева является местом силы. Действительно, есть история большой победы здесь. Это точно мотивация для него, а это важно. Но Иван тоже не пальцем деланный, много где дрался. Может, и для него это место силы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
18:01
-
17:40
-
16:31
-
14:48
-
13:48
-
12:50
-
12:25
-
11:31
-
09:42
-
08:25
-
08:12
-
06:01
- 17 ноября 2023
-
23:37
-
23:18
-
22:29
-
22:05
-
21:07
-
20:31
-
19:48
-
19:09
-
18:02
-
17:36
-
16:37
-
16:16
-
15:47
Партнерский контент