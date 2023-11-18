Гаджиев высказался о том, что бой Минеева с Штырковым привлечёт много внимания
Поделиться
Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что предстоящий кикбоксёрский поединок между именитыми бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым станет центральным событием недели в мире единоборств для отечественного зрителя.
«Бой Минеев — Штырков затмит все события последних дней? Да, если брать эту неделю, то она не такая интересная с точки зрения единоборств во всём мире. И Минеев с Штырковым тут много внимания привлекут», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Комментарии
- 19 ноября 2023
-
00:22
-
00:00
- 18 ноября 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:10
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
18:01
-
17:40
-
16:31
-
14:48
-
13:48
-
12:50
-
12:25
-
11:31
-
09:42
-
08:25
-
08:12
-
06:01
- 17 ноября 2023
-
23:37
-
23:18
-
22:29
-
22:05
-
21:07
-
20:31
-
19:48
Партнерский контент