Гаджиев высказался о том, что бой Минеева с Штырковым привлечёт много внимания

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что предстоящий кикбоксёрский поединок между именитыми бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым станет центральным событием недели в мире единоборств для отечественного зрителя.

«Бой Минеев — Штырков затмит все события последних дней? Да, если брать эту неделю, то она не такая интересная с точки зрения единоборств во всём мире. И Минеев с Штырковым тут много внимания привлекут», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.