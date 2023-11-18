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Гаджиев высказался о том, что бой Минеева с Штырковым привлечёт много внимания

Гаджиев высказался о том, что бой Минеева с Штырковым привлечёт много внимания
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что предстоящий кикбоксёрский поединок между именитыми бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым станет центральным событием недели в мире единоборств для отечественного зрителя.

«Бой Минеев — Штырков затмит все события последних дней? Да, если брать эту неделю, то она не такая интересная с точки зрения единоборств во всём мире. И Минеев с Штырковым тут много внимания привлекут», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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