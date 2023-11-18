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Гаджиев: третий бой Минеева с Исмаиловым будет в апреле или мае

Гаджиев: третий бой Минеева с Исмаиловым будет в апреле или мае
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался об организации третьего поединка между звёздными отечественными бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Да, думаю, что третий бой Минеева с Исмаиловым будет. Возможно, в апреле-мае. Скорее, в мае, потому что Рамадан в апреле закончится. И тогда мы проведём боксёрский бой», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся в октябре 2018 года и по итогам пять раундов завершился вничью. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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