В RCC высказались о перспективах Штыркова в кулачных боях

Глава промоушена RCC Николай Клименко оценил перспективы именитого российского бойца смешанного стиля Ивана Штыркова в кулачных боях.

«Может ли Штырков выступить в кулачке? На самом деле, да, но кулачка это очень травмоопасный вид спорта, и у нас на следующий год запланировано много событий для Ивана. Но под конец карьеры, может, он захочет это сделать, и тогда мы готовы удовлетворить его потребности», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.