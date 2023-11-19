В RCC высказались о перспективах Штыркова в кулачных боях
Поделиться
Глава промоушена RCC Николай Клименко оценил перспективы именитого российского бойца смешанного стиля Ивана Штыркова в кулачных боях.
«Может ли Штырков выступить в кулачке? На самом деле, да, но кулачка это очень травмоопасный вид спорта, и у нас на следующий год запланировано много событий для Ивана. Но под конец карьеры, может, он захочет это сделать, и тогда мы готовы удовлетворить его потребности», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Комментарии
- 19 ноября 2023
-
00:22
-
00:00
- 18 ноября 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:10
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:10
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
18:01
-
17:40
-
16:31
-
14:48
-
13:48
-
12:50
-
12:25
-
11:31
-
09:42
-
08:25
-
08:12
-
06:01
- 17 ноября 2023
-
23:37
-
23:18
-
22:29
-
22:05
-
21:07
-
20:31
-
19:48
Партнерский контент