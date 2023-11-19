Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В RCC высказались о перспективах Штыркова в кулачных боях

В RCC высказались о перспективах Штыркова в кулачных боях
Комментарии

Глава промоушена RCC Николай Клименко оценил перспективы именитого российского бойца смешанного стиля Ивана Штыркова в кулачных боях.

«Может ли Штырков выступить в кулачке? На самом деле, да, но кулачка это очень травмоопасный вид спорта, и у нас на следующий год запланировано много событий для Ивана. Но под конец карьеры, может, он захочет это сделать, и тогда мы готовы удовлетворить его потребности», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android