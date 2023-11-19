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Штырков – после поражения от Минеева: мне уже надоело это всё: камеры, микрофоны

Штырков – после поражения от Минеева: мне уже надоело это всё: камеры, микрофоны
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, что ему не нравится находиться на пресс-конференциях перед важными боями.

«Мне уже, честно говоря, надоело это всё: камеры, микрофоны. Всегда старался уйти куда-то, где меня не знают, чтобы относились просто как к бойцу. Это жёстко напрягает, сидеть на пресс-конференциях, что-то мямлить, когда через день-два у тебя серьёзное мероприятие, после которого ты можешь вперёд ногами уехать. Это много сил забирает, люди того не понимают. Понятно, что если ты безответственный, то просто хочешь хайпануть, а когда осознаёшь, что за тобой люди, то это серьёзная нагрузка», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Штырков проиграл Владимиру Минееву.

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