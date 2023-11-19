Брендан Аллен победил Пола Крэйга в главном бою UFC Fight Night 232

На стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся главный бой UFC Fight Night 232. В поединке в среднем весе американец Брендан Аллен победил шотландца Пола Крэйга удушающим приёмом. Бой завершился после 38 секунд в третьем раунде.

27-летний Аллен одержал свою 23-ю победу при пяти поражениях в смешанных единоборствах. Американец выиграл шесть поединков подряд. В UFC на его счету 11 побед при двух поражениях.

35-летний Крэйг потерпел седьмое поражение в карьере при 17 победах и одной ничьей. Шотландец проиграл третий из последних четырёх своих поединков. В UFC на его счету девять побед, семь поражений и ничья.

В другом бою в среднем весе на UFC Fight Night 232 россиянин Денис Тюлюлин, согласившийся выступить на коротком уведомлении, проиграл техническим нокаутом во втором раунде британцу Кристиану Данкану.

