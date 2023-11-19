Результаты турнира UFC Fight Night 232 с главным боем Аллена и Крэйга

На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 232, в рамках которого было проведено более десятка боёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами спортивного мероприятия.

UFC Fight Night 232. Результаты:

Брендан Аллен победил Пола Крэйга удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 0.38)

Майкл Моралес победил Джейка Мэттьюса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Чейз Хупер победил Джордана Ливитта удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 2.58).

Пейтон Талботт победил Ника Агирре удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 0.58).

Аманда Рибас победила Луану Пиньейро техническим нокаутом (раунд 3, 3.53).

Мыктыбек Оролбай победил Уроша Медича удушающим приёмом (neck crank) (раунд 2, 4.12).

Жоандерсон Брито победил Джонатана Пирса удушающим приёмом (ninja choke) (раунд 2, 3.54).

Хосе Джонсон победил Чада Анхелигера удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 4.49).

Кристиан Лерой Данкан победил Дениса Тюлюлина техническим нокаутом (раунд 2, 4.24).

Майкл Паркин победил Кайо Машадо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Джека Сарагих победил Лукаса Александера нокаутом (раунд 1, 1.31).

Айлин Перес победила Люси Пудилову единогласным решением (29-27, 29-28, 29-28).

Бой Трея Огдена и Николаса Мотты был признан несостоявшимся.

Рафаэл Эстевам победил Чарльза Джонсона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).