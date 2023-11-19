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Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 232

Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 232
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В ночь с 18 на 19 ноября мск на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 232, главным событием которого стал поединок между Бренданом Алленом и Полом Крэйгом. По итогам спортивного шоу определились бойцы, получившие бонусы в размере $ 50 тыс.

Денежный приз за лучшее выступление вечера достался четырём спортсменам: Аманде Рибас (техническим нокаутом победила Луану Пиньейро), Джеке Сарагиху (победил Лукаса Александера), Жоандерсону Брито (победил Джонатана Пирса удушающим приёмом) и Аллену (удушающим приёмом победил Крэйга).

Напомним, поединок на турнире проводил россиянин Денис Тюлюлин. Ему противостоял британец Кристиан Данкан. Бой закончился победой Данкана техническим нокаутом во втором раунде.

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