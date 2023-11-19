Денис Тюлюлин впервые высказался после поражения в бою с Данканом на UFC Fight Night 232

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Денис Тюлюлин прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с представителем Великобритании Кристианом Данканом. Спортсмены встречались в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 232. Денис согласился выйти на коротком уведомлении и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

«Ребят, ну как есть…. Без отговорок, бился до конца, спасибо всем, кто волновался и переживал, это очень приятно. Так что всем спасибо», — написал Тюлюлин на своей странице в социальных сетях.

Всего на счету россиянина в промоушене Даны Уайта пять боёв, в четырёх из которых он проиграл. В общей сложности в его активе десять побед при девяти поражениях.