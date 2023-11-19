Брендан Аллен выразил надежду подраться на UFC 300 после победы над Полом Крэйгом

Американский мастер смешанных единоборств Брендан Аллен, одержавший победу над Полом Крэйгом в главном поединке на UFC Fight Night 232, заявил, что желает поучаствовать в юбилейном турнире промоушена UFC 300 и ему не важно имя соперника.

«Это может быть Мик Мэйнард, Хантер Кэмпбелл, как сказал Дана Уайт. С кем бы они ни общались, мне сказали, что если я выиграю в этом поединке, то мне будет гарантирован титульный бой. Вот за что я сражаюсь, а имя не имеет значения. Я очень много работал, чтобы попасть сюда. Я многим пожертвовал, чтобы добиться этого, в своей личной жизни и во всех остальных сферах моей жизни.

Настанет апрель, надеюсь, около этого времени будет UFC 300, и я вернусь. Я здесь, новый чемпион в 2024 году. Я придерживаюсь этого», — приводит слова Аллена MMAJunkie.