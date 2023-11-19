Александр Усик: я не из тех людей, которые много болтают

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о словах, которые однажды сказал ему его отец.

«Мой отец как-то сказал мне: «Ты можешь». И с тех пор я просто остаюсь сосредоточенным и делаю свою работу. Я не из тех людей, которые много болтают», — написал Усик.

В следующем поединке Усик встретится с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. В середине ноября их бой был анонсирован официально. Противостояние состоится 17 февраля 2024 года. Оно пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 21 бой, победив в каждом из них. 14 побед были добыты нокаутом.

Усик встретился с Криштиану Роналду: