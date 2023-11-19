Илон Маск рассказал, почему сорвался его бой с Марком Цукербергом

Популярный американский предприниматель Илон Маск поделился подробностями сорвавшегося поединка с другим американским бизнесменом, Марком Цукербергом. Идея организации их боя активно обсуждалась летом этого года, но в итоге оба так и не смогли договориться.

«Сначала я предложил провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. А потом нам предложили вариант с Колизеем, и я подумал, что от такого отказаться просто нельзя. Это историческое место. Но Цукерберг отказался. Сам ли он отказался? Да. Он сказал, что нам нужно драться по правилам UFC. Я вообще готов когда угодно подраться. Вызываю его на любых условиях», — сказал Маск в подкасте Джо Рогана.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: