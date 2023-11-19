Илон Маск рассказал, чем готов пожертвовать, если проиграет в бою с Цукербергом

Известный американский предприниматель Илон Маск рассказал, что готов поставить на свой поединок с другим американским бизнесменом, Марком Цукербергом.

«Согласился бы я в случае поражения, чтобы команда модераторов моей соцсети перешла в соцсеть Цукерберга? Не вопрос. Можно. Я только за. Хоть завтра готов провести поединок», — сказал Маск в подкасте Джо Рогана.

Ранее оба предпринимателя не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Цукерберг впоследствии заявлял, что бой едва ли состоится, потому что Маск, по его мнению, относится к нему несерьёзно. При этом сам Илон недавно заявил, что противостояние сорвалось по вине Марка.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: