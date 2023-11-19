Алексей Олейник показал актуальную физическую форму за месяц до реванша с Оли Томпсоном

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Алексей готовится к поединку с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой пройдёт 15 декабря в Екатеринбурге.

«До боя один месяц. Пиковые три недели впереди», — написал Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, Олейник и Томпсон уже встречались в мае этого года и тогда Алексей оказался в нокауте уже в первом раунде. Тот поединок прошёл не по официальным правилам ММА: вместо трёх раундов по пять минут бойцам предстояло провести три раунда по три минуты. На этот раз поединок будет проведён строго по регламенту.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки: