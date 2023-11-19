Кормье осудил Сехудо за критику реакции Аспиналла на получение временного титула

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье вступил в спор с бывшим олимпийским чемпионом Генри Сехудо в связи с его заявлением, что временный титул англичанина Тома Аспиналла в тяжёлой весовой категории промоушена — ненастоящий.

«Генри Сехудо, мужик, ты мне реально нравишься, но ты никогда не был так неправ. Генри сказал, что Тому Аспиналлу не стоило быть столь эмоциональным, когда он стал чемпионом, потому что его пояс ненастоящий. Это нечестно. Генри Сехудо сам стал чемпионом UFC, потому что он великолепный атлет и победитель по жизни. Однако Генри не готовили стать чемпионом UFC — он готовился стать олимпийским чемпионом в борьбе, и он сделал это. И когда ему это удалось, то он заплакал. Он был на эмоциях, он был чемпионом, и казалось, что он достиг вершины мира. Именно это сделал и Том Аспиналл.

Временно или нет, но у него на поясе 12 фунтов золота, поэтому он был столь эмоциональным. Для него это равнозначно золотой олимпийской медали, которую Сехудо надел на шею в Пекине. Отец Тома бросил работу, чтобы тренировать его с целью завоевать пояс. Генри ошибается. Друг он мне или нет, но он неправ», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.