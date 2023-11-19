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Французский дзюдоист Тедди Ринер дал ответ UFC после получения предложения на € 15 млн

Французский дзюдоист Тедди Ринер дал ответ UFC после получения предложения на € 15 млн
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Известный французский дзюдоист Тедди Ринер получил выгодное предложение от бойцовского промоушена UFC. Об этом информирует Tokyo Sport.

По сведениям источника, за переход в свои ряды лига Даны Уайта готова была предложить французу € 15 млн. Однако Ринер ответил отказом. Тедди и раньше получал предложения попробовать свои силы в ММА, но всегда отвечал отрицательно.

«Мне нужно сконцентрироваться на дзюдо. Мы и так много травмируемся. Моя цель — выиграть Олимпийские игры и победить лучших в своей дисциплине», — сказал Ринер.

Ринер является трёхкратным олимпийским чемпионом по дзюдо. 12 раз Тедди становился чемпионом мира. Кроме того, является пятикратным чемпионом Европы.

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