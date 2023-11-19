Дана Уайт объяснил, почему российский боец Анкалаев не заслуживает титульного боя

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о титульных шансах российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в промоушене. По мнению американского функционера, Анкалаев не заслуживает чемпионского боя.

«Послушайте, у него неочевидные бои за последний год. Я бы сказал неубедительные. Мы приняли самое лучшее решение — снова свести его с Уокером. Если Магомед уверенно победит Джонни, зрелищно, доминантно, то тогда и будут дальнейшие разговоры о его чемпионских амбициях. На данный момент он не показывает бои чемпионского калибра», – сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Напомним, профессиональный рекорд Магомеда Анкалаева в смешанных единоборствах составляет 17-1-1. Он располагается на третьей позиции в рейтинге полутяжеловесов UFC. Свой следующий поединок Анкалаев проведёт 14 января 2024 года на UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) против Джонни Уокера. Отметим, что российский боец встречался с бразильцем 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой был признан несостоявшимся после того, как Анкалаев нанёс запрещённый удар коленом в голову Уокера.