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Менеджер Гэтжи намекнул на возможную организацию боя Джастина с Холлоуэем

Менеджер Гэтжи намекнул на возможную организацию боя Джастина с Холлоуэем
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Али Абдель-Азиз, менеджер обладателя титула «Самого опасного ублюдка UFC» (BMF) Джастина Гэтжи, предложил своему клиенту поединок с бывшим чемпионом UFC в полулёгком дивизионе Максом Холлоуэем.

«Кто хочет 17 февраля увидеть бой Джастина Гэтжи против Макса Холлоуэя за титул BMF?» — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Ранее Холлоуэй бросил вызов Гэтжи. Однако Джастин отказался драться с Максом, намекнув на то, что он является его большим фанатом.

Напомним профессиональный рекорд Гэтжи в смешанных единоборствах составляет 25-4. На счету Холлоуэя 25 побед при семи поражениях. Отметим, что Джастин выступает в лёгкой весовой категории UFC, занимая вторую строчку дивизиона. Макс располагается на первом месте в рейтинге полулегковесов организации.

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