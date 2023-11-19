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Майк Тайсон предсказал победителя в поединке между Фьюри и Усиком

Майк Тайсон предсказал победителя в поединке между Фьюри и Усиком
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Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился прогнозом на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Американец считает, что Цыганский король победит украинца, несмотря на трудовую победу над бойцом MMA Фрэнсисом Нганну раздельным решением судей.

«У нас у всех бывают плохие дни. Это был плохой день для Фьюри. Но я всё равно ставлю на победу Тайсона. Я думаю, он лучший боксёр в мире, особенно в супертяжёлом дивизионе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо. Но после этого они не перестают быть великими», — заявил Тайсон в интервью Fighthub.

Напомним, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик проведёт поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Саудовской Аравии.

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