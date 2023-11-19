Аллен: Стрикленд знает, что я лучше него

10-й номер рейтинга средней весовой категории UFC американец Брендан Аллен после победы над шотландцем Полом Крэйгом на турнире UFC Fight Night 232 в Лас-Вегасе (США) дал понять, что он нацелен провести реванш с чемпионом организации Шоном Стриклендом.

«Надеюсь, что UFC видит и знает, что я – следующая звезда организации. Я уже был в клетке с Шоном Стриклендом. На тот момент я был слишком молодым и незрелым, но всё равно считаю, что выигрывал, просто он меня поймал.

Рад, что он чемпион. Поздравляю его. Думаю, он забавный парень со всеми его выходками, но если отбросить всё это, в душе я знаю, что я лучше него, и думаю, что он тоже это знает. Посмотрим, как всё сложится», – сказал Аллен на пресс-конференции UFC.

Напомним, в ноябре 2020 года Аллен проиграл Стрикленду техническим нокаутом во втором раунде.