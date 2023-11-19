Кормье назвал бойца, который имел потенциал стать величайшим на все времена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что у экс-обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе Кейна Веласкеса был потенциал стать лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Говорю вам, никто не хотел связываться с Кейном Веласкесом. Если бы этот чувак был здоров и хотел работать, то стал бы величайшим бойцом в истории MMA. Спросите меня, спросите Хабиба Нурмагомедова, спросите парней, которые видели его в спортзале. Никто не был похож на Кейна. Вспомните о его титулах. И это он ещё пропустил пять-шесть лет из-за травм. Сумасшествие. Он был лучшим. Я говорю вам прямо сейчас: это один из тех парней, которых все называют лучшими. Конечно, он был сильнее меня. Бой против Джонса? Это то, что мы пропустили. Было бы круто», – приводит слова Кормье MMA Fighting.

Напомним, профессиональный рекорд Веласкеса в MMA составляет 14-3. Кейн завершил карьеру в 2019 году.