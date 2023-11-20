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Грин дал неожиданный прогноз на бой между Фергюсоном и Пимблеттом

Грин дал неожиданный прогноз на бой между Фергюсоном и Пимблеттом
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Популярный американский легковес UFC Бобби Грин дал прогноз на предстоящий поединок между своим соотечественником Тони Фергюсоном и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Все говорят Тони уйти в отставку, но он это сделает тогда, когда захочет. Не позволяйте другим управлять своей жизнью. Я дрался с Тони, хоть я и побил его, я видел его характер. Он не сдавался, не ломался под давлением. У него есть дух воина. Пока в тебе есть этот дух, занимайся любимым делом. Вы поняли, о чём я. И я думаю, он побьёт Пэдди», – сказал Грин в интервью Sportskeeda.

Напомним, поединок между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом состоится 16 декабря в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира UFC 296. Отметим, что Фергюсон идёт на серии из шести поражений. В то же время Пимблетт имеет винстрик из шести боёв.

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