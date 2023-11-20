Бивол назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Смитом

Известный российский боксёр Дмитрий Бивол поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям версиям IBF, WBC и WBO в полутяжёлой весовой категории Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом. Бивол считает своего соотечественника фаворитом в предстоящем бою.

«Я не знаю, как завершится этот бой. Но лично я вижу Бетербиева фаворитом поединка», — сказал Бивол в интервью Boxing News.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом состоится 13 января 2024 года на вечере бокса в Квебеке (Канада). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

Напомним, профессиональный рекорд Бетербиева в боксе составляет 19-0. На счету Смита 29 побед и одно поражение.