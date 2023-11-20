Фьюри – о бое с Усиком: меня не волнует звание абсолютного чемпиона

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Одно и то же дерьмо. Бокс, бокс и бокс…. Меня не волнует звание абсолютного чемпиона. Мне не интересна идея объединения дивизиона. Я уже делал это. Я сделал это, когда победил Кличко. Я завоевал все пояса. Я завоевал титул WBC, у меня есть все пояса, которые можно заполучить, включая титул Ring Magazine. Они у меня уже были.

Это не так волнует, когда ты уже делал это. Это всё равно, что сказать: «Боже, ты собираешься взобраться на Эверест, ты уже делал это 16 раз, но хочешь сделать снова». И спросите ещё, насколько человек взволнован. «Боже, у тебя в субботу ещё один боксёрский поединок, ты взволнован?» Конечно, очень, у меня их было уже 35», — сказал Фьюри в интервью Daily Mail.