«Я не скучаю по USADA». Пауло Коста показал актуальную физическую форму

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории бразилец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

«Я не скучаю по USADA», — подписал фото Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Ранее Коста критиковал Антидопинговое агентство США (USADA), которое, по его словам, мешало ему готовиться к боям из-за визитов ранним утром.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Эта победа стала для бразильского бойца первой после двух поражений.

Чурчаев напал на Пауло Косту во время турнира UFC 294: