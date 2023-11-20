Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я не скучаю по USADA». Пауло Коста показал актуальную физическую форму

«Я не скучаю по USADA». Пауло Коста показал актуальную физическую форму
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории бразилец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

«Я не скучаю по USADA», — подписал фото Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Ранее Коста критиковал Антидопинговое агентство США (USADA), которое, по его словам, мешало ему готовиться к боям из-за визитов ранним утром.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Эта победа стала для бразильского бойца первой после двух поражений.

Чурчаев напал на Пауло Косту во время турнира UFC 294:

Материалы по теме
Стафилококк — страшная болезнь бойцов ММА. От него умер Рэндлман, а теперь снялся Коста
Стафилококк — страшная болезнь бойцов ММА. От него умер Рэндлман, а теперь снялся Коста
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android