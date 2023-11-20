В ночь с 24 на 25 ноября мск на арене The Anthem в Вашингтоне (США) пройдёт финал сезона в PFL, в рамках которого в полулёгком весе выступит россиянка Марина Мохнаткина. Противостоять Марине будет представительница Бразилии Ларисса Пачеко. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: станет ли Марина Мохнаткина чемпионкой PFL?

В общей сложности Мохнаткина в смешанных единоборствах провела 14 боёв, в которых одержала 11 побед (одну нокаутом) и потерпела три поражения. Она является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. На счету Пачеко 26 боёв (22 победы — четыре поражения).

PFL 8. Дуэль взглядов Мохнаткиной и Пачеко:

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