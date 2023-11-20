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Мераб Двалишвили показал, какая у него была физическая форма в 16 лет

Мераб Двалишвили показал, какая у него была физическая форма в 16 лет
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Известный грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями 16-летней давности. В тот момент Двалишвили было 16 лет.

«16 лет назад, когда мне было 16», — написал Двалившили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с представителем России Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната:

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