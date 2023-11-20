Гаджиев — о первом поражении Амосова: говорили, что это второй Хабиб

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал недавнее поражение украинского бойца смешанных единоборств Ярослава Амосова. Его он потерпел в поединке с представителем Ямайки Джейсоном Джексоном на турнире Bellator 301. Для Амосова этот проигрыш стал первым в профессиональной карьере.

«Александр Лютиков уже успел немножко на этот счёт поугорать. Он сыронизировал. Сказал, что Амосов слишком долго готовил речь на украинском языке, на котором разговаривает кое-как, и поэтому проиграл этот бой. Так это или нет, не знаю, но про Амосова вообще говорили, что это второй Хабиб, идёт без поражений. Хотя он дрался в Bellator. Всё-таки это не лучшая лига мира.

Теперь этого ореола нет, но, с другой стороны, Ярику желаю вернуться в бои. Он всё-таки явление. Очень долго шёл без поражений и, может быть, ещё вернется на победную полосу», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.