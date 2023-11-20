Дэвид Бенавидес предсказал победителя в возможном бою Бивола и Бетербиева

Временный чемпион WBC во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался на тему потенциального поединка между непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Бенавидеса, преимущество будет на стороне Бивола. Ранее Дэвид спарринговал с Дмитрием.

«Если честно, мне кажется, что сейчас время Бивола. Думаю, он в лучшей позиции, нежели Бетербиев, потому что Артур, если говорить откровенно, возрастной боксёр. Ему уже около 40 лет. Полагаю, что атлетизм, боксёрские навыки и мощь будут ключевыми факторами для Дмитрия. За счёт них он победит», – сказал Бенавидес на канале Boxing News в YouTube.

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