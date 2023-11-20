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Майк Тайсон сделал заявление по поводу попадания Нганну в топ-10 рейтинга WBC

Майк Тайсон сделал заявление по поводу попадания Нганну в топ-10 рейтинга WBC
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался о попадании франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга тяжеловесов WBC. Это произошло после того, как Нганну раздельным решением судей проиграл чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри. Майк готовил Фрэнсиса к тому бою.

«Он проделал отличную работу [в бою с Фьюри]. Десятое место слишком низкое для него! Он действительно проделал отличную работу с одним из величайших боксёров всех времён. Он впервые боксировал, сражался против лучшего тяжеловеса своей эпохи. После этого он заслуживает только всяких похвал», — сказал Тайсон на канале ESNEWS в YouTube.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

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