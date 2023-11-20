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Бобби Грин объяснил, почему он считает Армана Царукяна «ужасным бойцом»

Бобби Грин объяснил, почему он считает Армана Царукяна «ужасным бойцом»
Арман Царукян
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Топовый американский боец смешанных единоборств Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, раскритиковал стиль ведения поединка россиянина Армана Царукяна.

«Этот Арман – невероятно скучный боец. Я не могу смотреть его бои – каждый раз просто засыпаю. После он кричит: «Дана Уайт, дай мне бонус». Но за что? Что ты сделал, это было ужасно. Мне не нравится драться со скучными бойцами, они – отстой. Это просто странно, эти ребята странные. Я уважаю Дариуша, его работу, но Арман – просто ужасный боец», – приводит слова Грина MMA Fighting.

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 20-3. Свой следующий поединок российский боец проведёт 2 декабря в Остине (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. Его соперником станет американец Бенеил Дариуш.

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