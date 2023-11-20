Александр Емельяненко обратился к фанатам

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём телеграм-канале обратился к болельщикам, спросив у них, ждут ли они его возвращения в бои.

«Ждёте возвращения?» — написал Емельяненко.

Свой последний поединок Александр Емельяненко провёл 26 мая текущего года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Тогда «Феникс» встречался с известным блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Данный поединок завершился победой Александра сабмишеном во втором раунде.

Напомним, профессиональный рекорд 42-летнего Александра Емельяненко в смешанных единоборствах составляет 28-1-9. Сейчас российский спортсмен проходит реабилитацию в Ингушетии. Ожидается, что в 2024 году «Феникс» вернётся в бои.