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Александр Емельяненко обратился к фанатам

Александр Емельяненко обратился к фанатам
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём телеграм-канале обратился к болельщикам, спросив у них, ждут ли они его возвращения в бои.

«Ждёте возвращения?» — написал Емельяненко.

Свой последний поединок Александр Емельяненко провёл 26 мая текущего года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Тогда «Феникс» встречался с известным блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Данный поединок завершился победой Александра сабмишеном во втором раунде.

Напомним, профессиональный рекорд 42-летнего Александра Емельяненко в смешанных единоборствах составляет 28-1-9. Сейчас российский спортсмен проходит реабилитацию в Ингушетии. Ожидается, что в 2024 году «Феникс» вернётся в бои.

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