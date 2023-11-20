Стало известно, когда Емельяненко, завершивший реабилитацию, проведёт следующий бой

Популярный российский боец MMA Александр Емельяненко завершил реабилитационный курс в Ингушетии и готов вернуться в бои в начале 2024 года. Об этом сообщил менеджер Феникса Никита Бурчак.

«Можно сказать, что реабилитация подошла к концу. Уже начались разговоры о его возвращении к боям. На данный момент в качестве сроков проведения боя мы установили февраль 2024 года. Сейчас Александр продолжит готовиться к бою там же — в Ингушетии. Там созданы все условия для хорошего лагеря — проживание, логистика, спарринг‑партнёры, тренеры. С большей долей вероятности всё время до боя он проведёт в Ингушетии. Александр находится в хорошей форме, в разговоре со мной он говорит, что тренируется регулярно. По сопернику мы пока не можем говорить конкретно, но в любом случае эти фамилии будут громкими», – приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

Напомним, 26 мая на турнире «Бойцовского клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко болевым приёмом во втором раунде одолел блогера Евгения Ершова. После той победы «Феникс» отправился на лечение в Ингушетию.