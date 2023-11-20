Валлин: я смог потрясти Фьюри и Гассиева, могу потрясти и Джошуа

Шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) высказался о предстоящем поединке с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Могу ли я потрясти Джошуа? Конечно. Я смог потрясти Фьюри, смог потрясти Гассиева, могу потрясти и Джошуа», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отто Валлину 32 года. В сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам бывшего объединённого чемпиона в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере потерпел от британца Тайсона Фьюри, уступив ему единогласным судейским решением.