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Пётр Ян намекнул на скорое возвращение в бои

Пётр Ян намекнул на скорое возвращение в бои
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян собирается вернуться в октагон в следующем году. На это российский спортсмен намекнул в своих социальных сетях.

«По-тихому вкатываемся. На 2024-й планы имеются», – написал спортсмен.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал представитель Грузии Мераб Двалишвили. Бой сложился для Яна неудачным образом – он потерпел поражение единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, лузстрик Яна в Абсолютном бойцовском чемпионате дошёл до трёх боёв. Следующий поединок экс-чемпиона UFC до сих пор не анонсирован.

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