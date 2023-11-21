Стал известен вероятный соперник Нганну по дебютному бою в PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну может провести дебютный поединок в Professional Fighters League с популярным американским боксёром Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщил основатель PFL Дон Дэвис.

«Я хочу быть прозрачен. Когда именно он дебютирует, мы не знаем. Мы знаем, что он точно подерётся в PFL в 2024-м. Будет это первый или последний квартал 2024-го — пока неизвестно. Я всё ещё считаю, что это будет бой по смешанным правилам. Наиболее вероятный оппонент — Деонтей Уайлдер. Это было бы невероятно. А вот второй и третий варианты уже не столь захватывающие. Мы не хотим их форсировать, поскольку первая опция действительно хороша», — заявил Дэвис в интервью MMA Hour.

Напомним, Деонтей Уайлдер никогда не выступал по правилам смешанных единоборств. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 43-1-2. Следующий бой он проведет 23 декабря против Джозефа Паркера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).