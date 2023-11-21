Промоутер Фьюри сделал категоричное заявление на тему реванша с Нганну

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался на тему потенциального реванша своего клиента с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. В первый раз спортсмены встречались в конце октября этого года. Победу раздельным решением судей тогда добыл Фьюри. Уоррен выразил уверенность, что реванш рано или поздно состоится.

«Я думаю, есть хороший шанс, что реванш состоится. Конечно, пока говорить о нём ещё рано. Давайте сначала разберёмся с Александром Усиком. А уже потом посмотрим, как будут развиваться события. Но я думаю, что второй бой будет. Тайсон сказал мне, что хочет реванша, и я знаю, что Нганну тоже его хочет. После боя мы обсуждали это. Фрэнсис, кстати, хороший парень. Он действительно славный парень и вокруг него хорошая команда. Я абсолютно уверен, что реванш будет», — приводит слова Уоррена MMA Fighting.