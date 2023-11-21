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Чимаев ухудшил положение в обновлённом рейтинге средневесов UFC, а Аспиналл улучшил

Чимаев ухудшил положение в обновлённом рейтинге средневесов UFC, а Аспиналл улучшил
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Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерял одно место в рейтинге UFC. Ранее спортсмен занимал восьмую позицию, а осле обновления рейтинга опустился на девятую строчку. Восьмым стал американский боец смешанных единоборств Брендан Аллен, который после победы в поединке с Полом Крэйгом поднялся сразу на два места.

Отметим также, что британец Том Аспиналл, одержавший победу в поединке с россиянином Сергеем Павловичем, улучшил своё положение в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). Теперь Аспиналл занимает 12-ю позицию (ранее он был 14-м). По одному месту в рейтинге P4P потеряли Макс Холлоуэй и Камару Усман. Сейчас они занимают 13-ю и 14-ю строчку соответственно.

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