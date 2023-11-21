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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков отмечен церковной наградой

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков отмечен церковной наградой
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Известный российский боец ММА Иван Штырков получил Архиерейскую грамоту из рук Митрополита Верхотурского и Екатеринбургского Евгения. Награждение состоялось после службы во имя Архангела Михаила, которая проходила в небольшом селе Свердловской области. Одноимённый храм год назад возродили из руин.

Службу посетили и другие уральские спортсмены – Пётр Ян, Иван Бондарчук, Николай Коваленко и Андрей Чечулин.

Храм Архангела Михаила в Новоипатово заложили в 1862 году. Пожертвования на строительство вносил даже Иоанн Кронштадтский. В 1930-е здание закрыли, внутри разместили склад зерна, а после пожара забросили его на десятилетия. Уже в 2000-х жители села начали восстановление храма своими силами, а позже их поддержали учредители Фонда святой Екатерины. В январе прошлого года храм открыл свои двери для прихожан.

Напомним, в последнем бою, проходившем по правилам кикбоксинга, Штырков встречался с Владимиром Минеевым. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

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