Стало известно, на каком турнире Дастин Порье может провести следующий бой
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался о своём возвращении в октагон. В своих социальных сетях Бриллиант намекнул на то, что он может выступить на турнире UFC 300.
«Кое над чем работаем, UFC 300», – написал Порье.
Турнир UFC 300 будет проведён в апреле 2024 года. Точная дата этого ивента неизвестна.
Напомним, профессиональный рекорд Дастина Порье в смешанных единоборствах составляет 29-8. Сейчас американский боец располагается на третьей позиции в рейтинге лёгкой весовой категории UFC. Свой последний поединок Бриллиант провёл 29 июля на турнире UFC 291. Его соперником стал Джастин Гэтжи. Тогда Порье потерпел поражение нокаутом во втором раунде.
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