Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Немков прокомментировал покупку Bellator лигой PFL

Немков прокомментировал покупку Bellator лигой PFL
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал новость о том, что организация Professional Fighters League (PFL) выкупила Bellator. Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе признался, что он давно знал о сделке между промоушенами.

«Я знал, что так будет, уже давно. Нам рассказывали, о чём они договорились, поэтому новость ожидаемая. Они сохранили промоушен, чтобы выполнить обязательства перед бойцами по контрактам. Если бы организацию просто закрыли, то пришлось бы много денег платить за неустойки, а так закроют контракты со всеми бойцами, а кого-то переподпишут», – приводит слова Немкова MMM.Metaratings.ru

Напомним, 20 ноября стало известно о том, что организация Professional Fighters League выкупила лигу Bellator, сделав её своей франшизой. Россиянин Вадим Немков имеет действующее трудовое соглашение с Bellator.

Материалы по теме
После ухода Фёдора всё развалилось? PFL купила Bellator — изучаем подробности
После ухода Фёдора всё развалилось? PFL купила Bellator — изучаем подробности
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android